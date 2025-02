Легендата на тениса Серина Уилямс отново привлече вниманието, но този път извън корта. 24-кратната шампионка от Големия шлем направи изненадваща поява в шоуто на полувремето на "Супербоул", където се включи в изпълнението на Кендрик Ламар, пише Gong.bg .

Феновете бяха впечатлени от танца ѝ по време на хита Not Like Us – движение, което тя популяризира при триумфа си на Олимпийските игри в Лондон 2012. Но зад участието ѝ в спектакъла може би се крие повече от просто шоу.

Според слуховете песента на Ламар е насочена срещу рапъра Дрейк, с когото Серина беше свързвана романтично през 2015 г. Напрежението между двамата обаче се засили през 2022-ра, когато Дрейк изненадващо атакува съпруга на Уилямс – Алексис Оханян, в парчето Middle of the Ocean.

Това явно не е останало незабелязано от Серина, която с охота е приела да се включи в шоуто на Ламар – ход, който мнозина приемат като нейния начин да отговори на канадския изпълнител.

kendrick getting serena williams to crip walk while performing not like us is nasty work pic.twitter.com/sEGYgkvZcW