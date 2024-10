Серина Уилямс е претърпяла операция за премахване на киста "с размерите на грейпфрут" от врата ѝ. Тенисистката съобщи това в публикация в социалните мрежи.

So many things I missed like @glamourmag Woman of the Year awards, @RafaelNadal retirement 😢 and I am still recovering, but getting better. Health always comes first. https://t.co/01DLAWLRsM