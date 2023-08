Серина Уилямс обяви раждането на второто си дете. Тенисистката и съпругът ѝ Алексис Оханян, основател на "Reddit", споделиха снимки на рожбата си в социалните мрежи. На снимката са тя, бебето, съпруга ѝ и по-голямото им дете - петгодишната Олимпия.

41-годишната Уилямс обяви името на новородената си дъщеря над публикацията - Адира Ривър Оханян. А бащата написа по-дълго изявление в социалната мрежа X, заедно с две снимки на Олимпия, която за първи път среща малката си сестричка. Той написа: "Благодарен съм, че домът ни е пълен с любов. Щастливо и здраво новородено момиченце и щастлива и здрава майка".

Welcome, Adira River Ohanian.



I'm grateful to report our house is teaming with love: a happy & healthy newborn girl and happy & healthy mama. Feeling grateful. @serenawilliams you've now given me another incomparable gift — you're the GMOAT. Thanks to all the amazing medical… pic.twitter.com/AUwvt8JprI