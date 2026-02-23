В самия край на февруари и първите дни на март времето ще ни предложи усещане за пролет с приветливо слънчево време. Поне временно страната ни ще излезе от цикъла на циклони, на които дължим дъждовете и снега през последните седмици.

Седмицата ще започне с условия за понижена видимост призори в понеделник. През деня облачността ще е разкъсана, динамична, с тенденция да се увеличава. Валежи от дъжд обаче ще има едва привечер и през нощта в североизточните райони.

Кодове за интензивни валежи от дъжд и сняг в събота

Във вторник над страната ще премине студен атмосферен фронт с усилване на вятъра и кратки, тук-там временно интензивни валежи от дъжд. Преди обяд такива ще има в Северна, а до вечерта – и в Южна България. С нахлуването на по-студен въздух през нощта е възможно в Лудогорието и Предбалкана да превали и сняг.

В сряда кратки валежи се очакват в Източна и на малко места в Централна България - през деня от дъжд, вечерта и през нощта - на места за кратко и от сняг. В четвъртък облаците ще се разкъсват и до края на седмицата валежи няма да има. Ще се установи по-спокоен период с условия за мъгли сутрин и повече слънчеви часове около и следобед.

Температурите в понеделник следобед ще са от 8 до 13 градуса, а в топлите часове във вторник в Южна България термометрите ще покажат до 15-16 градуса. Последните февруарски дни ще са мразовити сутрин с температури около и под нулата. В часовете следобед термометрите ще се движат в интервала 8-13 градуса.

Метеорологичната пролет ще настъпи в неделя. Поне до 4-5 март вероятността за валежи е малка и ако има такива, те ще са изключение. Ранните прогнози допускат по-съществена валежна обстановка между 6 и 10 март. Възможни са напоителни валежи от дъжд, както и сняг с понижение на температурите в студените часове на денонощието. Ако този сценарий се реализира, ще последва мартенско застудяване.