Криминално проявен 42-годишен мъж е задържан в Бургас след сигнал за домашно насилие над съпругата му, съобщиха от МВР. По случая е образувано досъдебно производство.

Сигналът е подаден около 20:10 часа на 20 февруари. Според обвинението посегателството е извършено в апартамент в ж.к. "Меден рудник". Мъжът нанесъл удар с юмрук в главата на 38-годишната си съпруга, ритнал я в корема, размахал нож срещу нея, след което напуснал жилището. Пострадалата е разпитана като свидетел, а полицията е започнала незабавни издирвателни действия.

Заподозреният е задържан рано сутринта на следващия ден. При обиск у него са открити около 23 грама метамфетамин. При последвало претърсване на друго жилище, което мъжът обитава, са намерени още около два грама от наркотичното вещество, както и прекурсори и съоръжения за производството му.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, като по случая работи и Районната прокуратура - Бургас.