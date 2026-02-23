Министърът на земеделието и храните Иван Христанов представи новия политически кабинет на ведомството и обяви промяна в ръководството на Агенцията по безопасност на храните. За заместник-министри са назначени Ивана Мурджева, Николай Василев и Атанас Атанасов, а д-р Ангел Мавровски поема управлението на БАБХ от д-р Калина Милушева.

Снимка: Пресцентър БАБХ

Д-р Ангел Мавровски има опит в системата - през 2022 г. беше заместник-директор на агенцията с ресор „Граничен контрол”. Сега поема новия си пост с ангажимент за засилване на контрола в сектора.

На среща в понеделник министър Христанов и заместниците му очертаха приоритетите и конкретните си намерения за работа в следващите месеци. Основен акцент бе поставен върху повишаването на ефективността в работата на администрацията, засилването на контрола и подобряването на координацията между отделните структури.

Кой кой е в служебния кабинет „Гюров”?

Министърът подчерта, че политическият кабинет ще работи с пълна мобилизация и ясно съзнание за отговорността към обществото и българските земеделски производители.

► Изисквания към администрацията

Иван Христанов заяви пред служителите, че няма да бъде допускано формално или „отпускарско“ отношение към служебните задължения. Той посочи, че очакванията към администрацията са за висок професионализъм, прозрачност и нулева толерантност към корупцията.

По време на срещата бе заявен категоричен ангажимент институцията да не бъде използвана като инструмент за машинации. Според министър Христанов изграждането на силна държава зависи от ефективните институции, ясните правила и възстановяването на общественото доверие.

Министерството на земеделието и храните ще работи приоритетно за укрепване на институционалния капацитет и гарантиране на стабилност и предвидимост в сектора, увериха от политическия кабинет.

Редактор: Мария Барабашка