Сградата на Районния съд във Велинград е станала обект на вандалска атака в неделя вечерта. Изпочупени са почти всички стъклопакети на прозорците на първия етаж.

Служителите на съда разбрали за инцидента в понеделник сутринта при пристигането си на работа. Веднага е подаден сигнал до РУ-Велинград, след което полицията прегледала записите от охранителните камери.

Северна Македония осъди нападението над българското посолство в Скопие

В резултат на разследването е установен предполагаемият извършител - 21-годишен мъж от село Дорково. По информация на NOVA от разследващите органи наскоро той бил осъден за притежание и разпространение на наркотици.

Снимка: Благой Бекриев, NOVA

Според данните на разследващите заподозреният нападнал сградата с камъни като акт на отмъщение заради наложената му присъда. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.