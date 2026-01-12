Министерството на външните работи на Северна Македония публикува официална позиция, след като в неделя беше извършено нападение над българското посолство в Скопие. Неизвестен извършител е повредил входната врата. Вероятно по нея е бил хвърлен камък.

Вандалска атака над българското посолство в Скопие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Ето и пълната позиция на министерството:

Министерството на външните работи и външната търговия осъжда инцидента, станал днес, при който неизвестно лице счупи стъклото на сградата, в която се помещава посолството на Република България в Скопие.

Подобни индивидуални актове на вандализъм са неприемливи и противоречат на принципите на международното право, както и на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Същевременно информираме, че Министерството на вътрешните работи предприема подходящи мерки за пълно изясняване на случая.

Министерството на външните работи и външната търговия оказва пълна подкрепа на компетентните институции в посока на бърза, ефикасна и прозрачна процедура за определяне на отговорност.

В неделя от Министерството на външните работи на България изразиха дълбока загриженост, че подобно дръзко деяние е резултат от системната липса на реакция от компетентните институции в западната ни съседка при предишни посегателства и вандалски прояви срещу обекти, свързани с България и българската общност.