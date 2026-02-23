Летище „Васил Левски” в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолети. Това увери на брифинг служебният военен министър Атанас Запрянов.

„Това учение е планирано по искане на европейското командване и то като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, като личният състав, който ще бъде използван, е не повече от 500 човека”, посочи той. Министърът на отбраната припомни, че тъй като страната ни е членка на НАТО, обезпечава учения по Източния фланг.

По думите на Запрянов единственото ангажиране на летището в София с това учение е разполагането на самолетите в зоната на цивилното летище. „Това е резултат от дългогодишните приватизационни действия, които са довели до отчуждаване на част от имотите на ВВС и сега сме ограничени в разполагането на тези средства само на военната зона. Не говорим за участие на летище София в учение, а за използване на свободна паркоплощ за летателни апарати“, подчерта ресорният министър.

Разположените там самолети на Военновъздушните сили на САЩ по никакъв начин не са свързани с Иран, добави Запрянов. „Никой не е искал от България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на САЩ срещу Иран”, категоричен беше той.

„Няма нищо извънредно, което да налага тревога. Летище София няма да бъде затваряно или елемент за бойни действия”, увери Запрянов. От думите му стана ясно, че самолетите могат да останат на територията на България до 90 дни.

Припомняме, че пистата на летище „Васил Левски” – София ще бъде затворена за всички полети и в нощта срещу 24 февруари - между 3 и 5:30 ч. Причината е ремонт на шахтите в близост до пистата, който е в изпълнение на международните летищни регулации. В позиция до NOVA от аерогарата уточниха, че графикът на ремонта е съобразен с факта, че по това време по принцип няма планирани редовни излитащи и кацащи полети. Затварянето не прави изключение за военни самолети. В допълнение от летището поясниха, че ремонтът не е свързан с присъствието на американските военни самолети там.

