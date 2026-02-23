Служебното правителство на Андрей Гюров оттегля предложението си до Народното събрание Деньо Денев да стане председател на шефа на Държавна агенция „Национална сигурност“. Заради протестите той не беше назначен на поста и само изпълняваше функциите.

Припомняме, че предложението за назначаването му беше на кабинета "Желязков" след промени в Закона за ДАНС, с които се отнеха правомощията за назначаването му от президентската институция.

На 12 февруари пък парламентарната група на „Продължаваме Промяната - Демократична България“ призова за незабавната оставка на Деньо Денев. Повод за искането беше поведението на ръководството на Агенцията по време на изслушване в Народното събрание относно трагедията в хижа „Петрохан“, както и предишни действия на Денев, свързани с изборния процес.