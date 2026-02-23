Снимка: БГНЕС
-
Доц. Милен Иванов: При всяко служебно правителство започва войната за главния секретар
-
Дни след като пое управлението на държавата: Какви решения взе кабинетът „Гюров”
-
Андрей Янкулов настоява за смяната на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов
-
Политическо напрежение преди старта на предизборната кампанията
-
Служебният кабинет смени всички областни управители
-
Буруджиева: Част от аргументите за смяна на главния секретар на МВР показват, че ще има рокади по-надолу
Заради протестите той не беше назначен на поста и само изпълняваше функциите
Служебното правителство на Андрей Гюров оттегля предложението си до Народното събрание Деньо Денев да стане председател на шефа на Държавна агенция „Национална сигурност“. Заради протестите той не беше назначен на поста и само изпълняваше функциите.
Припомняме, че предложението за назначаването му беше на кабинета "Желязков" след промени в Закона за ДАНС, с които се отнеха правомощията за назначаването му от президентската институция.
Служебният кабинет смени всички областни управители
На 12 февруари пък парламентарната група на „Продължаваме Промяната - Демократична България“ призова за незабавната оставка на Деньо Денев. Повод за искането беше поведението на ръководството на Агенцията по време на изслушване в Народното събрание относно трагедията в хижа „Петрохан“, както и предишни действия на Денев, свързани с изборния процес.
Последвайте ни