Снимка: iStock
Приетите текстове ограничават броя на секциите в държави извън ЕС
Депутатите от парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси отхвърлиха ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс.
Това се случи с 11 гласа "за", 8 "против" и 1 "въздържал се". Приетите текстове по същество ограничават броя на секциите, които може да се разкриват в държави извън Европейския съюз.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които засягат гласуването в чужбина
Припомняме, че депутатите въведоха горна граница от 20 секции, които могат да бъдат образувани извън територията на дипломатически и консулски представителства, независимо от броя на подадените заявления.
Сред мотивите във ветото, Йотова посочва, че където и да се намират, българските граждани имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право.
Предстои депутатите първо да гласуват ветото в Правната комисия, след което обаче финалната дума ще имат народните представители в пленарната зала.
