Част от центъра на столицата е без топлоподаване заради аварии, сочи справка на страницата на „Топлофикация - София“.

Без парно и топла вода са абонатите на дружеството в района между ул. „Панагюрище“, ул. „Г. С. Раковски“, бул. ”Цар Освободител”, бул. ”Васил Левски” и ул. ”Константин Стоилов”. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 25 февруари в 19 часа.

Засегнати от аварии са и абонатите на ул. "Якубица" № 9 и 9А, както и ул. "Галичица" № 30А в „Лозенец“. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за утре в 14 часа.

В ж.к. „Гео Милев“ поради аварии без парно и топла вода до 25 февруари по обяд ще са абонатите на „Топлофикация-София“ на ул. "Гео Милев" № 5, 7, 9 и ул. "Христо Максимов" № 6, 10.

Комисията за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД на 21 януари по сигнал на омбудсмана във връзка с аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столицата.

Проблеми с водоснабдяването

Във връзка с изграждане на водомерен възел по ул. "Малинова долина", кв. "Малинова долина", от "Софийска вода" предупреждават, че се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа в района на "Студентски град" и "Витоша".

Заради подмяна на хидрофорна уредба на ул. "Мала планина" в "Лозенец" се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:00 часа във високата зона на бл. 117 и бл. 119 на ул. "Мала планина".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване с водоноски.

Редактор: Цветина Петкова