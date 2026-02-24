37-годишен мъж е настанен в болница в Стара Загора с прободна рана и опасност за живота след сбиване в къща в село Оряховица, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Сигналът е подаден в понеделник, малко след 10:00 часа. Изпратеният на място полицейски екип заварил там 43-годишна жена, която съобщила, че бившият ѝ мъж влязъл в дома ѝ и се сбил с партньора ѝ, с когото в момента живее на семейни начала. Установено е, че по-възрастният е нанесъл прободна рана с нож в гърдите на пострадалия.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора, а заподозреният е задържан.

Редактор: Цветина Петкова