Задържаха мъж в Ловеч за смъртта на 41-годишен след нанесен му побой. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Габриела Тодорова.

Сигнал за престъплението е получен около 3:30 часа на 20 февруари от 42-годишна жена. Тя съобщила, че приятеля ѝ е бил пребит от мъж на 25 години. Конфликтът възникнал в района на изоставен строеж след Богоявленския мост в Ловеч.

На място веднага са изпратени криминалисти и полицейски патрул. Пребитият мъж бил открит в безсъзнание и с наранявания по главата, съобщава кореспондентът на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

Той е откаран с екип на Спешна медицинска помощ в болницата в града, а след това е транспортиран до лечебно заведение в Плевен. Няколко часа по-късно от болницата съобщили, че мъжът е починал.

По случая е образувано досъдебно производство, като 25-годишният е задържан. По искане на Окръжната прокуратура в Ловеч съдът остави за постоянно в ареста заподозрения.

Редактор: Станимира Шикова