Първият в историята вицепремиер за честни избори се задържа на поста само ден. Минало с алкохол и наркотици отне властовата му позиция. Очакванията към работата на кабинета не се свеждат само до подготовката на изборите. Натоварен е още да бори ценовите спекуланти, да отстоява интересите ни в Брюксел, да компенсира хилядите с надписани сметки за ток и да положи усилия да освободи кабинета на главния прокурор. Добър ли е екипът на Гюров? В „Челюсти” коментираха политологът проф. Румяна Коларова и журналистът Александър Симов.

Според Коларова колкото повече работят, по-ясно става кои са министрите. Имаме нееднороден кабинет, смята тя. "Има и много опитни, които са наясно с функциите на служебния кабинет – Сергей Игнатов, Юлиан Попов. Те са хора с авторитет и безспорна позиция, в която работят. Хиперактивните хора в този кабинет се идентифицират като хиперпартийни. Служебното правителство се идентифицира с ПП-ДБ", отбеляза политологът.

Симов е категоричен, че това е партиен кабинет. "ПП-ДБ се радва на доверие около 10%, а обсеби цялата власт. Това работи срещу нея. В разгара на предизборната кампания става основна мишена", заяви той.

Редактор: Емил Йорданов