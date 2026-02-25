Основен приоритет на "Продължаваме Промяната" остава реформата в съдебната система и смяната на Висшия съдебен съвет, ако бъде формирано различно парламентарно мнозинство. Това каза лидерът на формацията - Асен Василев, в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS. От кулоарите на парламента той коментира горещата тема за реформите във ВСС и настоящата политическа ситуация.

Според него бъдещето на съдебната система зависи от новото разпределение на силите в парламента. „Ако ГЕРБ и ДПС имат под 80 депутати, ще работим с всички за смяна на ВСС и Инспектората към него“, заяви Василев. По думите му протестите срещу Сарафов са „важна крачка“ към тази цел.

В тази връзка лидерът на ПП остро разкритикува Румен Радев, че не изразява позиция по казуса с и.ф. главен прокурор, въпреки че се обявява срещу мафията. Според Василев позициите на досегашния държавен глава остават неясни и противоречиви.

Василев коментира и случая „Петрохан“, като заяви, че най-добрият начин да се гарантира прозрачност е включването на чуждестранни експерти.

По повод атаките срещу кмета на София Васил Терзиев той обясни, че даренията на градоначалника за НПО-то на Ивайло Калушев са направени преди старта на политическата кариера на Терзиев и определи критиките като „грозни политически нападения“.

Бившият финансов министър защити икономическата политика на своето управление и отхвърли обвиненията за бюджетен дефицит. „Когато аз бях финансов министър, оставих 500 милиона евро излишък, а не дефицит“, заяви Василев.

Той подчерта, че умереният дефицит е част от нормалната икономическа политика на развитите държави и че инвестициите са ключът към растежа. Според него проблемът е, когато държавата води „дефицитна политика без ясни инвестиции и резултати“.

Василев заяви още, че при стабилно парламентарно мнозинство могат да бъдат предприети по-дълбоки реформи, включително преструктуриране на администрацията и намаляване на броя на министерствата. По думите му реформата в съдебната система и възстановяването на доверието в институциите ще бъдат сред основните цели на формацията в следващия парламент.

