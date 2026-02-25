Кои са най-гледаните видеа в социалните мрежи на NOVA и NOVA NEWS? Това разкри Йоана Георгиева, която е редактор „Социални мрежи” в NOVA.

Първото е свързано с високите сметки за ток и подадените жалби.

Другото е за служебния вътрешен министър Емил Дечев , който обяви, че е предложил главният секретар на МВР да бъде отстранен.

Третото видео е за майката, задържана заради положителен тест за наркотици , за който тя твърди, че е фалшив.

Последното видео е за инфлуенсърите Юлия и Жоро .

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова