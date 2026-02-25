Снимка: iStock
Димитър Бербатов: Искам да помогна с идеи и предложения на спорта в България
„Историите на Мария Йотова”: Четири години война през очите на три украински жени
Христиана Тодорова - за силата и новите предизвикателства в спорта и живота
Нови цени на водата от 1 март: Поскъпване с до 14% в част от страната
Спортни новини (01.03.2026 - обедна)
МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток
Рене Карабаш за номинацията за наградата „Букър” и пътя на романа „Остайница”
Вижте избора на нашите зрители
Кои са най-гледаните видеа в социалните мрежи на NOVA и NOVA NEWS? Това разкри Йоана Георгиева, която е редактор „Социални мрежи” в NOVA.
Първото е свързано с високите сметки за ток и подадените жалби.
Другото е за служебния вътрешен министър Емил Дечев, който обяви, че е предложил главният секретар на МВР да бъде отстранен.
Третото видео е за майката, задържана заради положителен тест за наркотици, за който тя твърди, че е фалшив.
Последното видео е за инфлуенсърите Юлия и Жоро.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
