Тази седмица в „Новите известни” са Жоро и Юлия. Това всъщност са българските им имена, а китайските - Бинг Хонг и Гуо Юен. Те са брат и сестра и са трето поколение в семейството им, което живее в България.

Жоро тази година завършва училище, а Юлия учи маркетинг и се занимава с клинични изследвания. Двамата заедно създават забавни видеа в мрежата.

Като деца у нас са се сблъсквали с обидни коментари за произхода им. Такива е имало и по време на COVID-кризата.

Жоро казва, че развитието в Китай е по-бързо от България, но все пак тук се чувства по-позитивно.

Повече гледайте във видеото.