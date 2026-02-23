-
Те са брат и сестра и са трето поколение в семейството им, което живее в България
Тази седмица в „Новите известни” са Жоро и Юлия. Това всъщност са българските им имена, а китайските - Бинг Хонг и Гуо Юен. Те са брат и сестра и са трето поколение в семейството им, което живее в България.
Жоро тази година завършва училище, а Юлия учи маркетинг и се занимава с клинични изследвания. Двамата заедно създават забавни видеа в мрежата.
Като деца у нас са се сблъсквали с обидни коментари за произхода им. Такива е имало и по време на COVID-кризата.
Жоро казва, че развитието в Китай е по-бързо от България, но все пак тук се чувства по-позитивно.
Повече гледайте във видеото.
