Предложих на Министерския съвет да вземе решение да се предложи на президента Илияна Йотова да освободи от длъжност главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това заяви на брифинг вътрешният министър Емил Дечев.

По думите му кабинетът е взел такова решение и то е изпратено на държавния глава. "Като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори", подчерта вътрешният министър.

Той изтъкна и причините за решението главният секретар на МВР да бъде сменен. Първият аргумент е лошата организация и бавната реакция по предотварятването на купуването на гласове по време на местния вот в Пазарджик. "Вторият аргумент е начинът, по който ръководената от главния секретар полиция реагира на провокациите на екстремисти, създадени по време на протестите на 26 ноември 2025 година. Реакцията беше бавна, некачествена и неефективна. Това доведе до палежи на сгради, хвърляне на камъни и други твърди предмети, като по този начин действията застрашиха както здравето на български граждани сред протестиращите, така и живота и здравето на полицейските служители", изтъкна вътрешният министър.

Политически престрелки заради искането за оставка на Даниел Митов и липсата на нов главен секретар на МВР (ОБЗОР)

Третият аргумент, който Дечев изтъкна, беше "изчезването на висшето професионално ръководство" след появата на новината за ужасяващото престъпление, извършено на хижа „Петрохан“. "На практика главният секретар, както и неговият заместник, отсъстваха от медиите. Те не дадоха своевременна информация на обществото, закъсняха с официалната позиция и не застанаха пред хората, за да обяснят какви данни има и какво точно се е случило", подчерта Дечев.

Вътрешният министър изтъкна като пропуск от страна на главния секретар и провала при разследването на заплахите срещу кмета на Бистрица през юли 2025 година. Тогава двама маскирани мъже влязоха в кметството, единият от които беше въоръжен с бухалка, и попитаха къде е кметът? "До момента извършителите не са разкрити. Това е слаба работа, която окуражи извършителите, а вероятно и техните подбудители, и доведе до ескалацията, на която станахме свидетели само преди няколко дни. Отново същият човек и неговото семейство бяха ужасени през нощта, когато установиха, че автомобилът им е запален, както и входната врата на дома им", припомни той.

Директорът на ОДМВР-Хасково подаде оставка, вътрешният министър я прие

Дечев допълни: "Следващ аргумент - установих, че главният секретар, който заема най-висшата професионална длъжност в системата и трябва да бъде за пример, не е заплащал наложени глоби по Закона за движение по пътищата. Едва днес, след като разпоредих проверка по този въпрос по отношение на всички ръководители в министерството, всички пет глоби бяха платени - около половин до един час след изтичането на тази информация".

Вътрешният министър отправи и апел към всички български граждани да помогнат за издирването на заместник главния секретар Явор Серафимов. "След като проведох разговор с него в петък вечер и му казах, че трябва да се разделим, той обеща да ми каже какво е решил в понеделник сутринта. Очаквах Серафимов, но той не дойде. Не отговори и на моите многобройни телефонни повиквания", обясни Дечев.

Редактор: Станимира Шикова