Митнически служители на пункт „Капитан Андреево” предотвратиха мащабен опит за контрабанда, откривайки 11,180 кг кокаин и над 5 кг златни отливки. Общата стойност на заловената пратка възлиза на 1 431 906 евро.

Случаят е от 22 февруари, когато на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация, пътуващ от Нидерландия за Турция. Шофьорът, който е турски гражданин, декларирал, че превозва цветя. Превозното средство обаче било селектирано за щателна проверка, включително с рентгенова апаратура и митническо куче.

При физическия контрол в шофьорската кабина са открити 10 пресовани пакета с кокаин на стойност над 1 милион евро. Последвал и личен преглед на водача, в чиито джобове са намерени 4 златни отливки от претопен метал. Експертизата потвърдила, че теглото им е близо 5,2 кг, а стойността им надхвърля 400 000 евро.

В резултат на съвместните действия на митниците и ГДБОП са установени и задържани още две лица, съпричастни към случая.

Наркотикът, златото и камионът са иззети. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково. Работата по разкриване на цялата престъпна схема продължава.

