3270 старинни монети и 850 старинни предмета задържаха митническите служители на КП "Капитан Андреево" при проверка на товарен автомобил, влизащ у нас от Турция.

На 17 февруари около 04:30 часа, на пункта пристигнал товарен микробус с полска регистрация. Шофьорът – австрийски гражданин от турски произход, декларирал, че превозва стока от Турция за страни от Западна Европа. След анализ на риска митническите служители селектирали превозното средство за щателна проверка.

В хода на контролните действия инспекторите откриват старинни монети и предмети, укрити в общо 8 полиетиленови пакета, обвити с алуминиево фолио. Четири от пакетите са били укрити в пътнически сак с лични вещи на шофьора, а другите четири - под една от седалките в шофьорската кабина и в чанта с хранителни продукти.

Открити са общо 3270 монети с тегло 20,475 кг и 850 предмета, сред които и накити, тежащи общо 3,169 кг. Според първоначално извършената експертна справка монетите и предметите са от различни епохи - антични и средновековни, и са културни ценности по Закона за културното наследство.

Контрабандните археологически артефакти ще бъдат предадени за експертиза за прецизно датиране и индентифициране. На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

Редактор: Цветина Петрова