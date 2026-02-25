Снимка: БГНЕС
-
-
-
-
-
-
-
Днес президентът подписа указа
Илияна Йотова освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Днес президентът подписа указа, с който се прекратяват правомощията му. Във вторник държавният глава поиска допълнителна аргументация от правителството.
Припомняме, че при встъпването си в длъжност служебният кабинет отправи такъв призив до президента. Предложението към Министерски съвет отправи вътрешният министър Емил Дечев. „Ние нямаме много време, за да организираме честни, справедливи и законосъобразни избори“, каза служебният вътрешен министър. Той обясни, че решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков е свързано включително и с местните избори в град Пазарджик, лошата организация и бавната реакция. Като аргумент Дечев посочи и ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“ и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории.
Мирослав Рашков беше назначен трудно, тъй като досегашния президент Румен Радев отказваше в продължение на месеци да го назначи.
Днес служебният вътрешен министър освободи и заместника на Рашков – Явор Серафимов. Изпълняващ длъжността зам. главен секретар на МВР е Георги Кандев. Той ще изпълнява функциите и на главен секретар до избирането на нов.
