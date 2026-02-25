„Този парламент ще работи до формирането на следващия такъв. Макар и изчерпал легитимността си, продължава по инерция да съществува и да върши неща, в които определени персони вътре в него вярват”. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS политологът проф. Росен Стоянов.

По думите му отстраняването на знакови лица от листите на БСП е очаквано, тъй като те били наясно, че не могат да преборят мнозинството в партията си. „Те са усвояващи властови ресурс от много по-дълго време от председателя. Явно имат други ходове, с които да оставят имената си”, посочи политологът.

Михаил Миков: Служебният кабинет е политически, а БСП е в перманентен срив

За разкриването на секции в чужбина проф. Стоянов бе категоричен, че решението трябва да стъпи на статистика, а не на емоции. „Ние не умеем да говорим за нашите сънародници като за част от българския народ, а по-скоро като за „невъзвращенец” или като за хора, които са предали нацията, отишли на гурбет и нямащи нищо общо с нас”, коментира той и допълни, че темата се използва за политиканстване и противопоставяне.

Във връзка със заявката на служебния кабинет да разкрие истината за случая „Петрохан“ политологът изрази скептицизъм относно сроковете. „Единственият вариант да се разкрие истината за „Петрохан“ тук и сега, в рамките на живота на това служебно правителство, е ако към момента някой знае истината. За всичко друго, което е свързано с разследвания, с експертизи, с помощ от външна страна или служба, ще отнеме прекалено много време”, обясни Стоянов. Според него основният проблем е да накараш мнозинството от българите да повярват в изнесените данни.

Проф. Стоянов коментира и мълчанието на президента (2017-2026 г.) Румен Радев по ключови теми, както и позицията му за Крим. „Явно хората около него уплътняват със съдържание и смисъл мълчанието му. Ако Радев беше изказал тази реплика в качеството си на военен, по-скоро щяхме да му я простим и щеше да е валидна, защото военните отчитат реалността. Но от институционалността, от държавническата позиция, която заемаше - именно президент на държава членка на НАТО и на ЕС, беше стратегическа грешка”, каза още той.

