Граждани се събраха пред „Електрохолд”
Протест в столицата заради по-високите сметки за ток. Тази сутрин граждани се събраха пред сградата на „Електрохолд” в София, за да изразят недоволството си от двойното и дори тройно повишение на сметките за декември и януари.
Преди дни служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обеща компенсации заради високите сметки на домакинствата. Обезщетенията могат да бъдат под формата на прихващане от следващата фактура или възстановяване на суми. Постъпилите жалби в КЕВР вече са над 2000, а техният брой продължава да расте.
Редактор: Мария Барабашка
