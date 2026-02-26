Движението при 347-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента. Причината е частичен ремонт на настилката. Временната организация ще остане в сила до 17:00 часа в петък.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост и да спазват нужната дистанция.

Двама възрастни и дете пострадаха при верижна катастрофа на „Тракия“

Редактор: Ивайла Маринова