От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание
Движението при 347-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента. Причината е частичен ремонт на настилката. Временната организация ще остане в сила до 17:00 часа в петък.
От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост и да спазват нужната дистанция.
Редактор: Ивайла Маринова
