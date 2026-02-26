Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с които се въвежда Европейска единна точка за достъп. От юли 2027 г. тя ще предоставя централизиран достъп на инвеститорите до публично оповестявана информация за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие.

Целта на централизирането е да се улесни достъпът до различни видове данни, които финансовите субекти вече са задължени да публикуват. Това включва информация за финансовите резултати на дружествата, описания на екологичната и социалната им политика, управленски практики, документи с ключова информация, както и основни документи за инвестиционни продукти на дребно и продукти, основани на застраховане, посочва Министерският съвет.

Пазарните участници ще подават само вече публична информация, като новите изисквания са тя да бъде в машинно четим формат. Освен това трябва да бъдат придружени от определен набор от метаданни, който идентифицира съответния пазарен субект.

