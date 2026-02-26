Новата книга „Свързващо ехо“ предлага практични подходи как конфликтите в една връзка могат да се превърнат в път към по-дълбока близост.

В ефира на "Социална мрежа" авторите на наръчника Велина и Мартин Маркови представиха своята формула за успешни партньорски взаимоотношения. Те залагат на осъзната комуникация и приемане на конфликтите като естествена част от връзката. Според тях целта не е да се избягват различията, а да се използват като възможност за по-дълбоко свързване и разбиране между партньорите.

„Свързващото ехо е моментът, в който с желание и любов търсим път обратно един към друг, дори когато сме се отдалечили“, обясни Велина. Тя подчерта, че много хора не са научени как да възстановяват връзката след конфликт и попадат в мълчание и дистанция.

Марков акцентира върху биологичната страна на конфликтите и влиянието на емоциите върху поведението: „Да не забравяме, че сме бозайници. Когато нервната ни система е напрегната, губим способността да мислим рационално и започваме да виждаме другия през собствената си болка, а не такъв, какъвто е“, посочи той. Според него егото често засилва усещането за противопоставяне, като кара партньорите да възприемат спора като битка, а не като възможност за разбиране.

Авторите подчертаха, че промяната е неизбежна част от всяка дългосрочна връзка. „През целия период на връзката има постоянна промяна. Ако сме заедно десетилетия, всъщност опознаваме различни версии на човека до нас“, обясни Марков. Именно затова комуникацията и споделянето на вътрешните процеси са ключови за запазване на близостта и доверието.

