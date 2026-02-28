Безспорно е, че човек се чувства добре, когато помогне на друг и вижда как той оздравява. Разказваме ви една такава история за това как вие, зрителите и читателите на NOVA, помогнахте на едно момче да започне да вижда и защо е важно да продължим да го подкрепяме.

С Миро ви срещнахме в края на ноември миналата година, когато той беше почти лишен от зрение. С ваша помощ семейството му успя да плати три процедури в клиника в чужбина и сега момчето се чувства по-добре.

Зов за помощ: Силните хора като Ася също имат нужда от подкрепа

„Още на втората операция той започна да вижда. На третата вече стана нещо красиво. Той започна да вижда от 5 метра, започна да вижда буквите”, споделя майката на детето Радка Петрова. „Преди дори не можех да се движа сам, а сега си излизам сам, разхождам се сам”, похвали се синът ѝ Мирослав Илиев.

Радка поиска да благодари на всички непознати хора, които дарили щастие на семейството ѝ. Много им благодари и Миро. За да бъде завършен оздравителният процес обаче, са нужни общо 5 операции, а за последните 2 семейството няма пари.

„За четвъртата, която предстои на 24 март, нямаме средства. Затова отново моля да ни помогнат да съберем парите за двете операции, които струват 18 хиляди евро. Знам, че има бедни хора, но трябва да се подкрепим и да си помагаме един на друг. Срам ме е, неприятно ми е пак да застана пред камери, но всяка майка ще ме разбере”, казва майката на Миро.

Тя знае, че без добро зрение Миро не би могъл да осъществи мечтите си – да учи, да му се случват по-хубави неща и да се възстанови напълно.

Предстои му да завърши 7 клас в извънкласна форма на обучение и когато възстанови зрението си - да се върне в училището при приятелите си, които не спират да го търсят и да му дават кураж.

Всеки, който има желание и възможност да помогне на Миро да вижда, може да го направи на следната банкова сметка:

IBAN: 41STSA93000031871418

BIG: STSABGSF

ТИТУЛЯР: МИРОСЛАВ ПЕТКОВ ИЛИЕВ