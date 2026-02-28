Тази година празникът, наречен Конски Великден, е още по-специален за конната полиция в София – тя отбелязва 70 години от създаването си. "Събуди се" получи специален достъп до генералната репетиция за празника.

Конна полиция има само едно звено и то разполага с 15 човека и 15 коня. На днешния специален празник, съпроводени от полицейски кортеж, ездачите под пагон отиват до стадиона в квартал "Бенковски", за да покажат уменията си.

Краснодар Кънчев е старши началник на група “Конна полиция". Неговият кон се казва Корона - много послушна и е предан помощник. Ескадронът обаче намалява. Работата изисква едновременно дисциплината на полицай и отдадеността на ездач – комбинация, която все по-трудно привлича млади хора. Кънчев споделя, че се радва, че все пак има хора, които харесват професията. Той си дава сметка, че работата не е привлекателна за някои, защото 50% от нея е свързана с работата с конете, а това е трудна задача.

Проучване: Конете могат да помиришат страха

Все повече жени предпочитат тази професия. Младши инспектор Светлана Търнева е една от първите в системата. "Казват ми "тежката артилерия", защото вече четвърт век работя в тази група", споделя тя. И допълва, че това е призвание и иска да работи точно това, което е избрала - "със сърце съм дошла и със сърце ще си тръгна". В кариерата си е имала близо 10 коня, с които е работила.

Докато Светлана е една от първите, днес 70 години след началото конните полицаи са основно жени. Сред тях е Диляна Петрова, младши експерт в “Конна полиция”. Тя с усмивка споделя, че това е "женска работа". Неин партньор е конят Кадя, с когото се разбират чудесно. Диляна споделя, че от дете обича конете.

Само няколко минути в седлото са достатъчни, за да разбереш колко координация и доверие са нужни между човека и животното.

С ходом, тръс и галоп конната полиция на София ще отбележи своя 70-годишен юбилей.

Повече гледайте във видеото.