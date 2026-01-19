Конете могат да усетят дали човек е изпитвал силен страх – дори ако той е бил предизвикан от гледане на филм на ужасите. Това показва любопитно изследване на френски учени, цитирано от британския вестник „Гардиън“, цитирани от БТА.

В поредица от експерименти изследователите установили, че конете реагират значително по-напрегнато, когато подушват телесна миризма от хора, които са гледали страшни филмови сцени. Животните се стряскали по-лесно, сърдечната им честота се повишавала и те избягвали контакт със своите водачи, за разлика от случаите, когато миризмата идвала от хора, които са гледали весели и спокойни филми.

Според учените това означава, че страхът може да бъде „заразен“ и да се предава от хората на конете чрез летливи химични съединения в човешката пот. Те действат като своеобразен предупредителен сигнал за опасност в околната среда.

„Изследването показва колко тясно са свързани хората и животните“, обяснява д-р Леа Лонсад от Университета в Тур, Франция. „Дори без да осъзнаваме, можем да предаваме собствените си емоции на животните, което влияе пряко върху тяхното поведение.“

Преди началото на експериментите доброволци гледали откъси от филми на ужасите, както и радостни сцени от класически мюзикъли, докато под мишниците им били поставени памучни тампони. След това учените прикрепяли тампоните към муцуните на конете, за да изследват реакциите им към различните „емоционални“ миризми.

Животните били наблюдавани в ситуации като хранене или внезапно отваряне на чадър пред тях – стандартен тест за реакция на уплаха. Конете, изложени на миризмата на страх, показвали по-изразени реакции, но без значителни промени в нивата на хормона на стреса кортизол. Това подсказва, че ефектът е предимно поведенчески, а не физиологичен.

Според д-р Плотин Жарда от Френския институт по коневъдство и езда хората, които работят с коне, трябва да бъдат особено внимателни към собственото си емоционално състояние.

„Ако човек пристъпи към коня спокоен и уверен, взаимодействието е по-добро. Но ако изпитва страх, животното може да го усети и да реагира по-силно на всяка потенциална заплаха“, обяснява тя.

Резултатите от изследването допълват и други научни данни, според които емоциите могат да се „предават“ между различни видове. Това отваря нови въпроси за ролята на човешкия стрес в ежедневното общуване с животни – от тренировките и ездата до ветеринарните грижи.

Редактор: Ралица Атанасова