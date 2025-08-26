-
Традицията започнала на шега през 1983 година
В южногерманското градче Хаунсхофен се проведе десетото състезание по езда на волове – традиция, започнала като истинска шега през 1983 година.
Без седло, само с въже в ръка, 24 смели участници – сред тях едва две жени, се бориха да не паднат от животните, които, за разлика от конете, никак не обичат да препускат.
Лято без телефон, но с кон до себе си: Децата, които откриват свободата на седлото
Зрителите имаха възможност да залагат за победител под съпровода на музика. За настроението на публиката беше осигурено и изобилие от напитки, а организаторите уверяват, че животните са били добре обгрижени и никое от тях не е третирано по нехуманен начин.
„Това е страхотно събитие, защото хората са в добро настроение, времето е фантастично, животните изглеждат добре. Мисля, че имаме наистина добри съдии и организатори“, казва Паула Хайне.Редактор: Калина Петкова
