Денят ще премине с преобладаващо ясно небе и слабо движение на въздуха, като вятърът ще бъде слаб, предимно от юг-югоизток, а на много места почти няма да се усеща. В ранните часове на деня на места в низините и котловините се наблюдава намалена видимост. Минималните температури тази сутрин са между минус 5 и 0 градуса, а през деня термометрите ще показват стойности между 10 и 15 градуса.

В източните райони облачността ще е по-значителна сутринта, но до обяд постепенно ще намалее и ще се установи ясно време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще достигат между 8 и 13 градуса, в Югозападна България - до 15, а в столицата - около 11 градуса.

Валежите този февруари са били сред най-обилните от началото на века

В планините условията ще бъдат подходящи за разходки. Вятърът ще е до умерен, а по високите части временно силен от изток-североизток. Температурата на 1200 метра ще бъде около 5 градуса, а на 2000 метра - около минус 2 градуса.

По Черноморието сутринта все още има значителна ниска облачност, която постепенно ще се разкъсва и следобед ще отстъпи място на слънчево време. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 6 и 7 градуса. Морската вода остава студена (4-5 градуса по северното и 6-7 градуса по южното крайбрежие), а вълнението на морето е 2-3 бала.

В началото на новата седмица се очаква промяна във въздушния поток - вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Облачността временно ще се увеличава, но вероятността за валежи остава малка, а температурите ще се повишат с още 2–3 градуса.