Станислав Балабанов от „Има такъв народ” обвини ПП-ДБ, че чрез служебния кабинет се опитват да прикрият скандала „Петрохан” с политически атаки срещу регулаторите. В ефира на „Събуди се” по NOVA той коментира и високите битови сметки, като подчерта, че докато в София те изглеждат нормални, в страната хората се сблъскват с огромен скок в цените на тока и водата.

Според Балабанов настоящите управляващи използват КЕВР като параван. „Тези, които управляват държавата в момента - ПП-ДБ през служебния кабинет – хвърля в момента някакви такива малки димки и пиратки, за да замажат голямата бомба, която им се стовари със случая в Петрохан”, заяви той. Балабанов посочи, че докато КЕВР е разпоредил едва 2% повишение още миналата година, реалните сметки на хората са се вдигнали с около 15%.

Божидар Божанов: Нямаме нищо общо със случая „Петрохан”, това е пропаганден наратив

Депутатът от ИТН обърна специално внимание на кадровата политика и разкритията около земеделския министър Христанов. Балабанов показа снимка на Десислава Николова, за която твърди, че е ПР на Христанов.

„Вярно ли е, че същата е задържана на 30 ноември 2025 г. в 07:40 ч. сутринта на ул. „Бузлуджа” в София с амфетамини? Вярно ли е, че е откарана за 24 часа в Шесто районно и е повдигнато обвинение по чл. 354а от Наказателния кодекс?”, попита Балабанов. Той подчерта, че докато Божидар Божанов твърди, че нямат нищо общо със служебния кабинет, фактите за назначенията показват друго.

Станислав Балабанов беше категоричен, че „Има такъв народ” ще продължи да разкрива истината за събитията в Петрохан. „Ще има такъв народ, който ще спре сектата в Петрохан, ще изкара цялата истина, ще защити традиционното българско семейство и децата на България”, заяви той. Балабанов определи действията на ПП-ДБ като „антипод на всичко нормално” и подчерта, че ИТН няма да прави коалиция с партиите на статуквото – ГЕРБ, ДПС и БСП.

Депутатът заключи, че отговорността винаги се носи от тези, които вземат решенията на национално ниво: „Когато има проблеми с отбора, цената я плаща треньорът. В случая треньорът са тези, които вземат решенията в изпълнителната власт”.

Малко по-късно лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов публикува пост в своя Facebook профил, в който поиска оставката на ресорния министър Иван Христанов.

"Преди три месеца, на 30 ноември 2025 г., в 7.40 сутринта на улица „Бузлуджа“ в София, Десислава Николова е задържана с полиетиленово пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, което след тестване е установено като амфетамин. Откарана е за 24 часа в 6-о районно, като ѝ е повдигнато обвинение по член 354а от Наказателния кодекс. Този член санкционира производството, преработването, придобиването, държането, разпространението, превоза, пренасянето и укриването на наркотични вещества", заяви той.

Трифонов сподели още: "И всичко това щеше да е просто информация за поредната наркоманка, заловена с наркотици, ако въпросната Десислава Николова всъщност не е новото назначение на министъра на земеделието Иван Христанов за PR на неговото министерство. Освен всичко друго, тя е председател на младежката организация на ДБ".

Редактор: Мария Барабашка