Изключително сме притеснени от ситуацията в региона. Не приемаме политиката да се води чрез едностранни или двустранни военни действия. Това заяви зам.-председателят на БСП Владимир Георгиев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS по повод ударите на Израел и САЩ срещу Иран.

По думите му Европа трябва да заеме ролята на медиатор в конфликта. Георгиев посочи, че очаква в парламента да бъде направено изслушване и да бъде предоставена актуална информация от ресорните комисии и министри."Според нас Европа трябва да вземе категорично страната на посредник между Иран и Съединените американски щати", подчерта той.

Зам. председателят на БСП заяви още, че е подкрепил ветото на президента върху промените в изборното законодателство и е гласувал против закона. "С чиста съвест подкрепих ветото и гласувах против закона. На една социалистическа партия в никакъв случай не ѝ е присъщо да ограничава правото на гражданите зад граница да гласуват", каза той.

По думите му при предходното гласуване е подкрепил позицията на парламентарната група, но впоследствие е променил мнението си след обсъждания и запознаване с мотивите към ветото. "Ако гледаме дългосрочно, трябва да работим с хората зад граница, да ги убеждаваме да гласуват повече, а не да ограничаваме правата им", допълни Георгиев.

Георгиев коментира, че номинациите в БСП се правят от местните структури и се утвърждават от Националния съвет, по повод решението част от депутатите да не бъдат включени в бъдещи листи. Според него обновлението в партията е резултат от решения на конгреса, а не еднолична воля. "Имахме крещяща нужда от такъв конгрес. Усетихме това, което хората поискаха след протестите. Ние знаем каква е нашата посока категорично", заяви той.

Зам.-председателят на БСП изрази мнения и по отношение на служебния кабинет, като посочи, че партията е дала толеранс, но ще съди по конкретните действия. "Ако смените в МВР доведат до честни и свободни избори и до по-строг контрол срещу купуването на гласове, ще ги одобрим", допълни той.

