Преди избори всеки се надпреварва да обяви себе си като човек, който разпръсква светлина, за да разсее мрака. Какви са обаче контурите на сенките отвъд светлината? За да предвидим какво ще се случи в бъдещето, трябва да познаваме миналото.

Големите исторически промени започват с желанието да бъде осветен мрака, в който е обгърнат живота. Понякога светлината идва от желанието за просветление, а понякога, от кладата, на която се горят книги. И тогава танцуващите или маршируващи сенки, мечтаещи за ред и дисциплина, се превръщат в демони, които изгарят светът на хората, тласкайки ги към бездната.

„Сенки отвъд светлината“ всъщност е работното заглавие на новия спектакъл „Бул Териер“ в Народния театър. А една от ролите е на Христо Мутафчиев, който съчетава таланта си на сцената с председателското място на Съюза на артистите в България. Един разговор, който се върти около метафората на спектакъла от театъра и режисурата в политиката.

Христо Мутафчиев: Категорично не сме доволни от бюджета за култура

„Бул териерът е известно куче с това, че захапката му е толкова силна, че захапе ли, не пуска докато не умре. То не хапе, за да се наяде. То хапе, за да откъсне парче месо и да убие. От тази гледна точка, в която ние говорим за представлението, е онова време, в което през 1975 година българските дисиденти в чужбина, в Париж, са били атакувани от такива бул териери. Странното е това, че всеки има право на своя избор. И какъв избор ще направиш ти в живота си вече зависи само от теб”, разказа Мутафчиев.

