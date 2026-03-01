България ще има нов поклонически маршрут, който свързва планината Странджа с град Созопол – мястото, където се съхраняват мощите на Свети Йоан Кръстител. Инициативата за създаването на българския вариант на „Камино” е на Христина Йенсен и Любомир Мечев, българи, живеещи в Дания. Маршрутът е предназначен за изминаване пеша или с велосипед.

Поклоническото трасе започва от град Малко Търново и преминава през селата Стоилово, Заберново, Визица и Писменово. След това пътят продължава към крайбрежието през Приморско и Аркутино, като финалната му точка е храмът в Созопол.

Любомир Мечев уточни, че проектът се създава по европейски стандарти в тясно сътрудничество с Испанската федерация на „Камино”. Според него един работещ пилигримски път се крепи на три основни стълба: ясна духовна цел, подкрепа от институциите и организация, която да съдейства на пешеходците преди, по време и след прехода.

Христина Йенсен подчерта, че идеята е проектът да бъде устойчив и да постави България на европейската карта на поклоническите маршрути. „Това ще популяризира нашето културно-историческо наследство и ще бъде устойчив модел”, заяви тя.

Плановете на инициаторите предвиждат до края на 2028 г. да бъдат отворени общо три подобни маршрута в страната. Очакванията са проектът не само да развие духовния туризъм, но и да увеличи ангажираността на местното население и да подпомогне икономиката в региона. Трасирането на маршрута е започнало официално на 28 февруари.

Иконом Димитър Попов отбеляза, че откриването на мощите на Свети Йоан Кръстител през 2010 г. от проф. Казимир Попконстантинов е събитие от колосално значение за целия православен свят. Той припомни, че на едноименния остров край Созопол наскоро е била отслужена света литургия след близо 400-годишно прекъсване.

На 24 юни – празника на Свети Йоан Кръстител, се предвижда освещаване на етап от новия път със специална служба. „Всеки ще тръгне със своята нужда, със своята собствена молитва и накрая, когато извърви пътя, ще възнесе своето благодарение”, сподели иконом Димитър Попов.

