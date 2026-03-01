Николай е едно смело 9-годишно момче от Варна, което води тежка битка със спастична церебрална пареза. Ники има голяма мечта: един ден да рита топка и да стане футболист.

За да се доближи до мечтата си обаче, Ники трябва първо да премине през решаваща операция в чужбина. Той е диагностициран със спастична церебрална пареза едва на шестмесечна възраст, след като получава тежък гърч.

„Когато беше на 6 месеца, след третата задължителна ваксина, той получи гърч. Засегната беше лявата половина на мозъка и оттам настъпи двигателното увреждане. Казаха ми, че може дори да не проговори, защото в лявата хемисфера е центърът на говора. Но с логопеди и упражнения, слава Богу – имаме комуникация“, разказва майка му Юлия Дончева.

Въпреки напредъка в комуникацията, Ники не може да се движи самостоятелно. Спастичната форма на детската церебрална пареза затруднява дори най-елементарните движения.

„Хората със спастична ДЦП имат затруднения с движения, които за нас са напълно естествени – като вървене назад, настрани или протягане на ръка и крак. За тях това е почти невъзможно“, обяснява майката.

Заболяването е довело до сериозно скъсяване на ахилесовото сухожилие и до костна деформация на ходилото – т.нар. „конско ходило“. След две интервенции в Сърбия състоянието му е частично подобрено, но ефектът е временен. Сега лекарите препоръчват решаваща операция в Австрия.

Цената обаче е непосилна за семейството.

„Самата операция струва 13 771 евро. Ще трябва да останем два месеца там, докато е гипсът на крачето. След това трябва да се направи отливка за шина, която струва още 3 хиляди евро“, казва Юлия, която е и личен асистент на сина си.

Към това се добавят и постоянните разходи за рехабилитация и медицински консумативи.

Днес майката се обръща с апел за помощ към всички хора с добри сърца.

„Моля всички да помогнат на моето момченце да стъпи на краката си – дори и с проходилка. Да може сам да стига до любимите си играчки, а не непрекъснато да ме моли да го вдигна от леглото, за да си вземе количката, с която да играе“, казва тя през сълзи.

Ники продължава да мечтае за деня, в който ще може сам да излезе навън и да рита топка. За да се случи това, той има нужда от подкрепата на всички нас.

Ако желаете да помогнете, може да го направите по следните начини:

Банкова сметка: BG46 STSA 9300 0026 3327 25

Дарителска сметка на Николай Николаев Мицов (Ники)

Дарителска кампания в "Двете лепти" - Ники има спешна нужда от вашата подкрепа

Редактор: Цветина Петкова