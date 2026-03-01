Снимка: БТА
От ведомството вече повишиха степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5
Министерството на външните работи продължава да следи внимателно ситуацията в Близкия изток. Приканваме отново намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани и граждани на държави-членки на ЕС се приемат денонощно на:
- телефонните линии на Дирекция "Ситуационен център":
+359 2 948 24 04;
+359 2 971 38 56;
+359 893 339 616;
факс: +359 2 870 71 37
- e-mail: crisis@mfa.bg
- на телефоните и ел. поща на дипломатическите представителства;
- следните телефонни номера: +359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; + 359 2 948 2798.
МВнР подчертава, че вече е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5: Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната.
Редактор: Иван Петров
