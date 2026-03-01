Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (01.03.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (01.03.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (01.03.2026 - обедна) Прогноза за времето (01.03.2026 - обедна) 01 март 2026 13:02 Март идва със слънце и усещане за пролет Прогноза за времето (28.02.2026 - обедна) Слънчев Тодоровден и пролетни температури в цялата страна Прогноза за времето (27.02.2026 - обедна) Прогноза за времето (27.02.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (26.02.2026 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Мария Барабашка Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Нови цени на водата от 1 март: Поскъпване с до 14% в част от страната „Жълтият цвят е почит към сина ми”: Майката на Николай Златков с болезнен пост за рождения си ден МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток Видин атакува Световен рекорд на "Гинес" за най-дълга мартеница Елвира Георгиева се завръща на музикалната сцена след повече от 20-годишна пауза ВМРО обяви, че ще подкрепи Румен Радев на предстоящите избори Йордан Божилов: България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран Веселин Вучков: МВР може да гарантира честни избори на около 30-40 процента Андрей Гюров предостави препоръки и полезни контакти за българите в Близкия изток Доц. д-р Явор Асьов: Медицината разработва хапчета, които имитират физическата активност Да помогнем на 9-годишния Ники да се излекува и да проходи България със свой поклонически маршрут: Пътят от Странджа до Созопол България празнува Баба Марта: Символ на здраве, сила и настъпващата пролет Март идва със слънце и усещане за пролет Бойко Борисов: Случващото се в региона на Близкия изток буди огромна тревога Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции Реакциите у нас след ударите на САЩ и Израел срещу Иран „Сенки отвъд светлината“ - изкуственото осветление, разсейването на мрака и борбата с демоните Владимир Георгиев: Европа трябва да е медиатор в конфликта между САЩ и Иран Ген. Васил Василев: Всяка смяна в МВР води до тотална политизация Управителят на БНБ Димитър Радев се срещна ръководителите на мисии на държавите – членки на Европейския съюз Илияна Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток Стойчо Кацаров: Хората очакват служебният кабинет да сменя тези, които не се справят ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила, натискът ще дойде върху външните граници на Европа Надежда Йорданова: Министър Янкулов може да предложи конкретно лице за временно изпълняващ функциите главен прокурор Бойко Найденов: Прокурорската колегия трябва да поеме отговорност и да избере нов и.ф. главен прокурор След смените на областните управители и полицейски шефове – какъв ще е ефектът ГЕРБ-СДС: Гюров незабавно да запознае партиите с решенията на Съвета за сигурност БСП за ударите над Иран: Призоваваме за деескалация и завръщане към дипломацията Гюров: Няма директна военна опасност за България Денков за ескалацията в Близкия изток: Приоритет трябва да е защитата на цивилните Костадинов и привърженици на "Възраждане" блокираха входа на Министерския съвет Прогноза за времето (28.02.2026 - обедна) Христо Гаджев: Гюров отново заобикаля парламента, председателят на НС не е поканен на Съвета за сигурност Катя и Здравко: Всичко тече, дует „Ритон” си остава Емил Дечев: На този етап няма информация за опасност за България МВнР формира Кризисен щаб заради ситуацията в Близкия изток Станислав Балабанов: „Петрохан” е голямата бомба, ПП-ДБ хвърлят „димки” с регулаторите Премиерът Андрей Гюров свика Съвет по сигурността Божидар Божанов: Нямаме нищо общо със случая „Петрохан”, това е пропаганден наратив Зов за помощ: Миро се нуждае от средства, за да възстанови напълно зрението си Проф. Ивайло Търнев: България е единствената страна в Европа без дихателна помощ за възрастни с редки болести Над 10 тона имитиращи сирене продукти на пазара: Как да различим истинското Производители на картофи се оплакват от тежка година Защо хоризонтът на слънчогледа у нас не е слънчев Колко струва зелената салата на трапезата ни „Течащи покриви и влага”: Жители на Малко Търново недоволни от саниране по програмата за енергийна ефективност 70 години от създаването на конната полиция (ВИДЕО) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА