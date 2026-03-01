Служебният външен министър Надежда Нейнски проведе телефонни разговори с външните министри на Израел Гидеон Саар, на Кувейт шейх Джара Джабер Ал-Ахмад Ал-Сабах, и на Йордания Айман Сафади. Нейнски взе участие и в неформална среща на външните министри на ЕС, която се проведе онлайн, съобщават от МВнР. Нейнски обсъди със своите колеги актуалната ситуация по отношение на конфликта в Иран и обстановката в региона на Близкия изток.

Външният министър на Израел Гидеон Саар увери първия ни дипломат, че правителството има готовност да съдейства при необходимост за завръщането в България на краткосрочно пребиваващите.

По време на разговора с министър Ал-Сабах първият ни дипломат изрази пълна солидарност с Кувейт във връзка с иранските нападения срещу цели в страната, които представляват грубо нарушение на суверенитета. От своя страна, министър Ал-Сабах декларира пълния ангажимент за сигурността на българските граждани, намиращи се на територията на страната, както и готовността си за евентуално съдействие при ескалация на напрежението.

В разговора си с вицепремиера и външен министър на Йордания Айман Сафади министър Нейнски изрази солидарност с йорданската страна в настоящия критичен за региона период . Двамата се обединиха около разбирането, че Иран следва да прекрати ударите по съседни държави и да работи за деескалация на напрежението. Поставен е бил акцент и върху необходимостта настоящата криза да не отклонява вниманието от ситуацията в Газа и изпълнението на втората фаза от Всеобхватния план за прекратяване на конфликта там, предават от МВнР.

Редактор: Ина Григорова