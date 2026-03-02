Заради Националния празник - 3 март, ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ и участък от път I-1 в област Благоевград.

От 12 ч. до 20 ч. ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони, които пътуват към София по най-натоварените пътни направления - АМ „Тракия“, по АМ „Хемус“ - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км).

Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

• Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград.

• В посока София на магистрала „Тракия“ забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, както и превози на опасни товари (ADR) в участъка от п. в. „Ихтиман“ (34-ти км) до п. в. „Вакарел“ (23-ти км).

• За улеснение на трафика се предвижда да бъде въведено реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района.

• В последния работен ден преди Националния празник – 2 март, преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 3 март ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата.

• По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

