Движението беше временно ограничено
Камион пламна при 84-тия километър на автомагистрала "Марица", посока Пловдив в понеделник сутринта. Движението беше временно ограничено и има организиран обходен маршрут - от отбивката към Свиленград - Любимец - АМ "Марица".
На място има екип на полицията, който регулира трафика. От АПИ отправят апел към шофьорите да карат внимателно.
Все още не е известна причината за запалването на камиона. Вероятно става дума за техническа неизправност.Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС
