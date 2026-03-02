Камион пламна при 84-тия километър на автомагистрала "Марица", посока Пловдив в понеделник сутринта. Движението беше временно ограничено и има организиран обходен маршрут - от отбивката към Свиленград - Любимец - АМ "Марица".

На място има екип на полицията, който регулира трафика. От АПИ отправят апел към шофьорите да карат внимателно.

Все още не е известна причината за запалването на камиона. Вероятно става дума за техническа неизправност.

Редактор: Дарина Методиева