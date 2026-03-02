Професионалист съм с над четвърт век в театралната област и изключително добре разпознавам, кога ми се разгиграва театър, който, на всичкото отгоре, е лош. Какво точно проверяват ЕРП-тата?В крайна сметка ще ни обяснят, че всичко е нормално. Те вече започнаха да говорят така, със скалъпени доводи. Това заяви в „Tвоят ден” по NOVA NEWS актьорът Александър Сано, коментирайки резултатите от проверката по въпроса има ли завишения на сметките за ток за януари, които се очаква да бъдат обявени от ЕРП-тата и КЗП. Само преди няколко седмици популярното лице от киното и театъра заяви, че също е един от потърпевшите от високите сметки за ток. Той беше категоричен, че изразходваното от него и семейството му електричество е завишено, тъй като през по-голямата част от отчетния период той и съпругата му не са били вкъщи.

Сано посочи, че твърдението на ЕРП-тата, че зимата е била по-студена и затова има по-високо потребление на ток - е "пълен абсурд". "Зимата не е по-студена. Поне това престанете да говорите!", призова той. И допълни: "Защото хората имат данни за температурата. Това, че казваш нещо, което не отговаря по никакъв начин на фактологията, няма да го направи истина", категоричен е актьорът.

Според бившия министър на енергетиката Александър Николов "разговорът за температурите е бил абсолютно излишен". "Когато имат налични всички данни, но се спекулира с нещо, което е странично - значи има проблем със поделянето на реалните данни. Моят най-голям казус е не какво или как някой е направил нещо. А това, че се опитват да скрият данни, които са налични и могат да се извадят за час", категоричен е той.

По думите му цялата информация, свързана с потреблението на ток, се съхранява на системни нива и е налична - така че, ако имаме съмнения, можем да направим бърза проверка. "На всички нива - от системния оператор, през Министерство на енергетика, и в регулатора и ЕРП-тата - имат много детайлни данни за всеки един потребител. Точно в кой час какво е потребявал. Обаче, когато се отказва публичност на тези данни - се създава впечатление, че се прави опит да се замаже ситуацията", изтъкна той.

И беше категоричен, че "софтуерен глич, каквато версия се появи в публичното пространство - в три различни ЕРП-та, които използват различни системи, е невъзможен".

