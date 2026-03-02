Ако в следващите месеци забележите автомобил с камера на покрива, не се изненадвайте – Google Street View отново започва своята обиколка из България. От 5 март до края на октомври колите ще изминат над 20 000 километра, за да обновят изображенията в Google Maps, да отразят промените в градската и пътната инфраструктура у нас и да предоставят актуални кадри от най-важните забележителности, пътища и паркове.

Тазгодишната обиколка ще обхване над 30 населени места , сред които София, Пловдив, Бургас, Хасково, Видин, Враца, Пазарджик, Сандански, Петрич, Самоков, Ямбол и други. Заснемането включва както градски улици, така и важни пътни връзки между населените места, които ежедневно се използват от жители, бизнеси и туристи.

Колите на Google отново тръгват по българските пътища

► Защо обновяването е важно

Инфраструктурата се променя постоянно – изграждат се нови квартали, пътни участъци, индустриални зони и обществени пространства. Редовното заснемане позволява тези промени да бъдат отразени в Google Maps, като улеснява ориентирането, планирането на маршрути и предварителното запознаване с дадена локация.

Google Maps има над два милиарда месечни активни потребители по света и съдържа информация за над 250 милиона бизнеса и места. За местната икономика това означава по-голяма видимост и по-лесно откриване на търговски обекти, хотели, ресторанти и производствени зони. Над 10 милиона уебсайта и приложения използват Google Maps Platform, за да достигнат до над два милиарда свои клиенти.

Street View не е просто инструмент за навигация – той подпомага туризма, бизнеса и инвестиционната среда, като предоставя реалистичен поглед към различни региони на страната.

► Как работи технологията

Автомобилите на Street View са оборудвани със специализирани 360-градусови камери, които заснемат панорамни изображения на околната среда. Преди публикуването на събраните изображения, те се обработват с технология, която автоматично размива лицата на хората и регистрационните номера на превозните средства, за да се гарантира, че не могат да бъдат идентифицирани и да се защити поверителността. Освен това, Street View предоставя допълнителна функция за размиване на изображения (хора, автомобили, къщи и др.), която може да бъде заявена чрез щракване върху бутона „Съобщи за проблем“ в долния десен ъгъл на публикуваните изображения в Google Maps.

Колите ще започнат обиколката на България идните седмици. Допълнителна информация за Street View e налична тук .

