Снимка: Пресцентър на Президентството
-
Пийт Хегсет: Войната с Иран няма да бъде безкрайна
-
„Алианс за права и свободи” след регистрацията в ЦИК: 100% ще влезем в следващия парламент
-
Румен Радев обяви с кого ще се яви на предсрочните избори
-
В момент на геополитическо напрежение: Каква е оценката за действията на българския служебен кабинет
-
ДПС се регистрира за изборите: Ще направим кампания за позитивното бъдеще на България
-
"БСП-Обединена левица" се регистрира за участие в предстоящия парламентарен вот
Според Йотова няма нужда от свикване на Консултативен съвет по национална сигурност
Президентът Илияна Йотова проведе среща за оценка на рисковете пред националната сигурност на България и предприетите мерки във връзка с конфликта в Близкия изток. В нея участваха министърът на отбраната, началникът на отбраната, ръководителите на Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“.
Държавният глава се запозна с докладите на службите за сигурност, както и на Министерството на отбраната. Няма преки рискове за сигурността на България и са предприети всички необходими мерки за осигуряване безопасността на българските граждани. Това е основният извод от предоставената актуална информация във връзка с развитието на конфликта в Близкия изток.
МВнР към българите в Близкия изток: Не напускайте рисковано по суша държавата, в която сте
Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани от страните, засегнати от конфликта. Такава ще бъде осъществена при първа възможност, увери Йотова. Участниците в срещата коментираха и последствията от конфликта в политически, икономически и хуманитарен план, както и възможните мерки за тяхното преодоляване.
Видео: Пресцентър на Президентството
„Диалогът ни не е спирал. Днес направихме обобщение на конфликта”. Това заяви след срещата Йотова, която е поканена на наградите „Златна мартеница”. Президентът отново подчерта, че няма риск за националната сигурност на страната ни.
„Най-големият проблем е прибирането на българските граждани. Това обаче не може да се случи, преди да се отвори въздушното пространство. Ударите в Кипър не са повод за ескалация”, посочи държавният глава. По думите на Йотова МВнР е направило много стриктна организация, за да може българите в Близкия изток да бъдат евакуирани възможно най-бързо.
Българи в готовност за евакуация: Осем самолета чакат „прозорец“ за полети от Близкия изток
Тя оцени като пропуск от страна на Министерския съвет, че в Съвета по сигурността не са били поканени председателите на парламентарните комисии по отбрана, външна политика и тази за специалните служби. Според президента няма нужда от свикване на Консултативен съвет по национална сигурност, тъй като пътят до това високо ниво не е извървян.
Последвайте ни