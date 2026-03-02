Президентът Илияна Йотова проведе среща за оценка на рисковете пред националната сигурност на България и предприетите мерки във връзка с конфликта в Близкия изток. В нея участваха министърът на отбраната, началникът на отбраната, ръководителите на Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“.

Държавният глава се запозна с докладите на службите за сигурност, както и на Министерството на отбраната. Няма преки рискове за сигурността на България и са предприети всички необходими мерки за осигуряване безопасността на българските граждани. Това е основният извод от предоставената актуална информация във връзка с развитието на конфликта в Близкия изток.

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани от страните, засегнати от конфликта. Такава ще бъде осъществена при първа възможност, увери Йотова. Участниците в срещата коментираха и последствията от конфликта в политически, икономически и хуманитарен план, както и възможните мерки за тяхното преодоляване.

Видео: Пресцентър на Президентството

„Диалогът ни не е спирал. Днес направихме обобщение на конфликта”. Това заяви след срещата Йотова, която е поканена на наградите „Златна мартеница”. Президентът отново подчерта, че няма риск за националната сигурност на страната ни.

„Най-големият проблем е прибирането на българските граждани. Това обаче не може да се случи, преди да се отвори въздушното пространство. Ударите в Кипър не са повод за ескалация”, посочи държавният глава. По думите на Йотова МВнР е направило много стриктна организация, за да може българите в Близкия изток да бъдат евакуирани възможно най-бързо.

Тя оцени като пропуск от страна на Министерския съвет, че в Съвета по сигурността не са били поканени председателите на парламентарните комисии по отбрана, външна политика и тази за специалните служби. Според президента няма нужда от свикване на Консултативен съвет по национална сигурност, тъй като пътят до това високо ниво не е извървян.