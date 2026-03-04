Миграционен натиск към страната ни към днешна дата - няма. Това заяви на брифинг в Министерския съвет заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев. Той успокои, че нямаме причина като държава - да се тревожим за завишен имиграционен натиск във връзка с регионални военни кризи като тази в Близкия изток, които биха могли да окажат влияние върху България".

По думите му тази сутрин по време на регулярния брифинг в МВР е било съобщено за едно задържано лице на границата, което дори не е гражданин на Иран. "Вътре в страната, като и на изходните ни гранични точки - не е имало заловени незаконни имигранти", подчерта Анчев.

Заместник-министърът беше категоричен, че в краткосрочен и средносрочен план също не се очаква завишен имиграционен риск. "Разбира се, това зависи от развитието на ситуацията около Иран и като цяло в Близкия Изток, но смело мога да заявя, че това, което наблюдавахме през 2015 година, няма да се повтори", подчерта той.

И допълни: "Ако преценим, че е необходимо, ще предприемем адекватни мерки. Имаме всички ресурси за това, както и необходимата методология, така че не трябва да има никакво притеснение в обществото".

