Вицепремиерът Мария Недина е определена за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН). Тя ще оглави и Националната комисия за борба с трафика на хора. Решенията за двата поста бяха взети на днешното заседание на Министерския съвет.

ЦКБППМН е държавен орган, който ръководи, координира и контролира превенцията на асоциалното поведение при деца. Тя разработва национални програми, управлява дейността на местните комисии и се стреми към възпитание, защита и социална адаптация на непълнолетните.

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) е колегиален орган към Министерския съвет, който координира държавната политика в областта на превенцията на трафика на хора и защитата на жертвите.

Председател на двете комисии в предишния кабинет беше вицепремиерът Атанас Зафиров.

