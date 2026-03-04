Директорите на Главна дирекцията „Борба с организираната престъпност“ Боян Раев, Главна дирекция "Национална полиция" Захари Васков и Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" Николай Николов са освободени със заповед на вътрешния министър. Това потвърдиха за NOVA от пресцентъра на МВР.

Кои са новите директори на ключовите областни дирекции на МВР в страната

По повод рокадите в МВР преди два дни служебният вътрешен министър Емил Дечев коментира: „Опитваме се да намерим хора, на които имаме доверие, имат интегритет и достатъчно голям стаж в системата на МВР като оперативни работници и разследващи полицаи."