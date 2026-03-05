Щастлива развръзка за близнаците, чийто дом е Националната кардиологична болница от първите им дни живот до днес. Часове след репортажа, с който NOVA разказа тяхната история, за 9-месечните бебета е намерен общ приемен дом.

Досега те нито веднъж не са излизали от болничната стая, а за тях въпреки натоварените си смени продължават да се грижат работещите в педиатричното отделение - макар и децата вече да са напълно здрави.

Здрави бебета живеят 9 месеца в болница: Търси се общ дом за близнаците

През последните часове NOVA получи десетки писма от хора, готови да осигурят приемен дом и грижи за 9-месечните близнаци. Биологичната им майка има още пет деца, които също са в „ръцете“ на социалната система, и отказва както да полага грижи за всички тях, така и да се откаже от родителските си права.

