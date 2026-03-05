Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми шестима души за участие в организирана престъпна група за трафик на хора с цел развратни действия. Лицата са задържани за срок до 72 часа след съвместна акция с ГДБОП.

Снимка: Софийска градска прокуратура

Данните сочат, че групата е действала на територията на страната от октомври 2018 г. Тя е била създадена с цел да набира, транспортира, укрива и склонява лица към развратни действия, включително и чрез насилие. Едно от лицата е с обвинение като ръководител на групата, а останалите петима – като участници.

Досъдебното производство е образувано на 16 декември 2024 г. под надзора на СГП. След разрешение от Софийския градски съд са извършени 25 обиска и претърсвания на жилища и автомобили. В рамките на разследването са разпитани свидетели пред съдия, изготвени са справки от мобилни оператори и са назначени експертизи.

Снимка: Софийска градска прокуратура

При акцията са иззети шест автомобила, използвани за престъпната дейност, както и множество документи и предмети, относими към случая.

На 6 март 2026 г. Софийската градска прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо шестимата обвиняеми.

